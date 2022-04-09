18 yıl sonra yeniden barışan Ben Affleck ve Jennifer Lopez yeniden nişanlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

18 yıl sonra yeniden barışan Ben Affleck ve Jennifer Lopez yeniden nişanlandı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Yıllar sonra ilişkilerini bir şans daha vererek aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck, 20 yıl son aradan sonra yeniden nişanlandılar.

Hollywood'un iki ünlü ismi 52 yaşındaki Jennifer Lopez ile 49 yaşındaki Ben Affleck, 2002 yılında Gigli'nin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladı. 2002'de nişanlanıp 2003 yılında evlenmeye karar çift, 2004 yılında Lopez'in kariyer olarak Affleck'in önüne geçmesi sebebiyle yollarını ayırdı. Yıllar sonra yeniden barışan çiftten güzel haber geldi.

YENİDEN NİŞANLANDILAR

Daily Mail'in haberine göre, 52 yaşındaki ünlü yıldız Jennifer Lopez, paylaştığı video ve fotoğraflarla sevgilisi Ben Affleck'le yeniden nişanlandıklarını duyurdu. Affleck ile 20 yıl aradan sonra tekrar nişanlanan Lopez'in paylaştığı videoda gözleri dolması dikkat çekti. Öte yandan Affleck'in Lopez'e aldığı yüzük de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

18 yıl sonra yeniden barışan Ben Affleck ve Jennifer Lopez yeniden nişanlandı

18 yıl sonra yeniden barışan Ben Affleck ve Jennifer Lopez yeniden nişanlandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title