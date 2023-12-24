12 şehidimizin haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
Yılın son günlerinde konserden konsere koşan Süperstar Ajda Pekkan, şehitlerimizin haberini sahnede aldı. Haberin ardından duygusal parça seslendiren Süperstar acı haberden sonra konseri yavaşlattı.
Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. 22 Aralık'ta 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükseldi. Acı haber Türkiye'nin yüreğine bir kor gibi düşerken, şehit haberini alan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, konserini yavaşlattı.
ŞEHİT HABERİNİ ALINCA KONSERİ YAVAŞLATTI
2023'ün son günlerinde Ajda Pekkan, Ankara'da sevenleriyle buluştu. Sevilen parçalarıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Süperstar, askerlerimizin şehit düştüğü haberini sahnede aldı. Acı haber sonrası Türk Bayrağı eşliğinde duygusal parça seslendiren Süperstar konserini yavaşlattı.