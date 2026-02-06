Haberler

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

Güncelleme:
Yedi yıl aradan sonra İstanbul'da 10 konser veren Tarkan'ın kazancı ortaya çıktı. Yoğun ilgi gören ve kapalı gişe olan konserlerden Tarkan'ın 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade edildi.

  • Tarkan'ın İstanbul'daki 10 konserlik serisi tamamlandı.
  • Tarkan'ın İstanbul konserlerinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade ediliyor.
  • Konserlerde Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan sahneye çıktı.

Megastar Tarkan'ın İstanbul'da verdiği 10 konserlik seri tamamlandı. Yoğun ilgi gören konserlerin ardından ünlü sanatçının elde ettiği gelir de gündem oldu.

BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

İstanbul'da art arda sahne alan Tarkan, 10 konserlik performansıyla binlerce hayranıyla buluştu. Konserlerin tamamı yoğun tamamlanırken Tarkan'ın performansı da tam not aldı.

BAZ KONSERLERDE ÜNLÜLER DE SAHNEYE ÇIKTI

Konser serisinin bazı gecelerinde sürpriz isimler de sahneye çıktı. Tarkan; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı sahnesinde ağırlarken, salonda bulunan sanatçı dostlarını da selamladı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Kulislere yansıyan bilgilere göre Megastar'ın İstanbul konserlerinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade ediliyor. Söz konusu rakama ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSevinc :

Zenginin parasi zügürtün cenesini yorarmis! Herkesin kazanci kendine biz ne?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Yolmuş koyunlarını gitmiş

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

