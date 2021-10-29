Zuhal Topal'da kim birinci oldu? 29 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşmakta. Her hafta cuma günü haftanın finalinde birinci olan isim açıklanıyor. Birinci olan isim ödülün sahibi oluyor. Peki, 29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci kim oldu? Zuhal Topal'da kim birinci oldu? 29 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu?
29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Sunucu Zuhal Topal, 15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan ismi açıklayacak. Yarışmacılar hafta boyunx kıyasıya mücadele ederek, en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Peki, 29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci kim oldu? Zuhal Topal'da kim birinci oldu? 29 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte detaylar haberimizde..
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim Gönül Hanım oldu. Gönül hanım aynı zamanda 15 bin TL'nin sahibi oldu.
Rojda Candan
Ali Akbaş
Gönül Çendik
Canan Kargı
Ali Fuat Çavuşoğlu
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.