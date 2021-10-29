29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Sunucu Zuhal Topal, 15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan ismi açıklayacak. Yarışmacılar hafta boyunx kıyasıya mücadele ederek, en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Peki, 29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci kim oldu? Zuhal Topal'da kim birinci oldu? 29 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte detaylar haberimizde..

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim Gönül Hanım oldu. Gönül hanım aynı zamanda 15 bin TL'nin sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA YARIŞMACILARI

Rojda Candan

Ali Akbaş

Gönül Çendik

Canan Kargı

Ali Fuat Çavuşoğlu

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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