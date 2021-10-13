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Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan flaş ifşalar!

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Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan flaş ifşalar!

Zeynep Bastık ve Edis'in katıldıkları bir partideki samimi dans görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Bastık'ın eşi Tolga Akış, büyük eleştiri alan görüntülerle ilgili ilk kez konuştu. Akış'ın ifşaları olay oldu. İşte detaylar...

Sosyal medyada gündem olan Zeynep Bastık ve Edis dans görüntüleri hala konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve yakın arkadaşı olan Edis ile katıldıkları bir partideki samimi dansları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Zeynep Bastık ile Edis'in bir partide sarmaş dolaş dans ettikleri görüntü sosyal medyayı ikiye böldü. Görüntüler birçok ünlü isim tarafından da eleştirildi.

Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'ın gündem olan görüntüler karşısında nasıl bir tepki vereceği merak konusu olmuştu.

TEK TEK İFŞA ETTİ

Tolga Akış ise kendisine gelen mesajları ifşa eti. Sosyal medya üzerinden kendisine gelen mesajları yayınlayan Tolga Akış gelen mesajlarla dalga geçerek konu hakkındaki düşüncesini de belli etmiş oldu.

İŞTE TOLGA AKIŞ'IN KONUYA İLİŞKİN İLGİNÇ PAYLAŞIMLARI

Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile geçtiğimiz temmuz ayında evlenmişti.

Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan flaş ifşalar!

Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan flaş ifşalar!

Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan flaş ifşalar!

Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan flaş ifşalar!

Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan flaş ifşalar!

Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan flaş ifşalar!

Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan flaş ifşalar!

Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan flaş ifşalar!

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dans videosuyla ilgili sessizliğini bozdu

Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dans videosuyla ilgili sessizliğini bozdu
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Haber: Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan flaş ifşalar! - Haberler Magazin
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