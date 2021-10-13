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Yıldız Tilbe'nin bu görüntüsü şoke etti

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Yıldız Tilbe'nin bu görüntüsü şoke etti

Şarkıcı Yıldız Tilbe, dün Akmerkez'de maskesiz alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin maske, aşı ve yurt dışında iptal olan konserlerini hatırlatması üzerine Tilbe sert cevaplar verdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz ay koronavirüs aşısı olduğu yönünde çıkan haberler i yalanlayan 55 yaşındaki şarkıcı, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün." diyerek net bir tavır sergilemişti.

Akmerkez'de görüntülenen Tilbe, "Konserim için kıyafet bakıyorum" dedi.

Tilbe, "Aşı olmamakta kararlı mısınız?" diyen bir muhabire, "O konulara girmek istemiyorum. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Maske takmamamla ilgili de soru sormayın" cevabını verdi.

Tilbe, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Yıldız Tilbe'nin bu görüntüsü şoke etti

Yıldız Tilbe'nin bu görüntüsü şoke etti

Yıldız Tilbe'nin bu görüntüsü şoke etti

Yıldız Tilbe'nin bu görüntüsü şoke etti

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Haber: Yıldız Tilbe'nin bu görüntüsü şoke etti - Haberler Magazin
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