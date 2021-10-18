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Üzerinde servet taşıdığı ortaya çıktı

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Üzerinde servet taşıdığı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz hafta Antalya Lara'da Oğuz Temel'e ait Oğuz Pırlanta'nın açılısına katıldı. Yener'in 1 milyon TL değerindeki pırlantaları dikkat çekti. İşte detaylar...

ANTALYA (Snob Magazin) - Açılış törenine; şarkıcı Hande Yener, Miss Europa 2021 Güzellik Yarışmasında, Avrupa 3'üçüncüsü olan Duygu Çakmak ve sivri dilli şarkıcı Tuba Ekinci katıldı.

EN BÜYÜK SERVETİNİ AÇIKLADI

Şarkıcı Hande Yener, memleketi Antalya'da Oğuz Temel'e ait Oğuz Pırlanta'nın açılışına 1 milyon TL değerinde olan 3 ayrı pırlanta ile katıldı.

Yener, "Pırlantalar starların üzerinde parlar" deyip ekledi: "Benim en büyük servetim sesim ve oğlum."

Sözlerini sürdüren Yener, "Bugüne kadar tüm tek taşlarımı kendim aldım ifadelerini kullandı.

Üzerinde servet taşıdığı ortaya çıktı

Üzerinde servet taşıdığı ortaya çıktı

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