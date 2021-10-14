Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu - Haberler Magazin
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Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Baltazar karakterine hayat veren usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da ekranlara döndüğünün müjdesini verdi.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban ve Kaan Taşaner'in oynadığı Kanunsuz Topraklar dizisi, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Diziye son olarak başarılı oyuncu Murat Aydın dahil oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Güzel haberi Instagram hesabından veren oyuncu, "Kanunsuz Topraklar FOX Türkiye Kanunsuz Topraklar Gold Film Yapım Çarşamba günleri bende varım. Harika bir dizi film mutlaka izleyin izlettirin" dedi.

MADEN İŞÇİLERİNE ATIFTA BULUNDU

Dün akşam yayınlanan bölümdeki bir sahnesini de paylaşan Aydın, "3. Bölümü ile dahil olduğum Kanunsuz Topraklar çarşamba günleri FOX TV'de. Yönetmenliğini Faruk Teber ve Yasin Usludur'un yaptığı harika bir eser. Kamera ve görüntü yönetmeni Erhan Ergun, uygulayıcı yapımcı ise Özlem Taşpınar. Ülkemizde daima kanayan yara olan maden işçilerinin, zor çalışma ve hayat koşullarının anlatıldığı senaryo Zülküf Yücel'e ait. Başrol oyuncular ise Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Mine Şenhuy Teber, Murat Daltaban, Kaan Taşaner ve Necip Memili oynuyor. Ayrıca ülkemizin harika ve yetenekli oyuncuları ses, nefes oluyor hikayedeki karakterlere. Kamera arkası ve önünde emeği geçen herkese teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim" ifadelerini kullandı.

İşte usta oyuncunun o paylaşımı;

Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu - Haberler Magazin
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