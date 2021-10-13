Ünlü yazar Selim İleri'den kötü haber geldi

Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

72 yaşındaki Selim İleri önceki gece Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı. İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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