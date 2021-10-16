Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı:

Usta oyuncu Yalçın Özden, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki programına konuk oldu. Oyunculuk kariyerinden bahseden Özden, eşiyle ilginç evlilik anısını da anlattı.

"'OYUNCUYA KIZ YOK' DENİLİNCE MAĞAZADA İŞE GİRDİM"

Sanatın insanı genç tuttuğunu söyleyen oyuncu, "Sanat bir yaşam enerjisidir. Sanatı hissetmeseydim heyecansız ve sıradan bir hayat yaşayacaktım. O heyecan ve adrenalin insanı genç tutar" dedi.

Usta isim, Burak Codur'un "Sizin döneminizde sanat çok zordu. Sanata adım atarken problemler yaşadınız mı?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "70'li yıllarda tiyatro oyuncularına kız vermezlerdi. Ben de evleneceğim zaman önce bir satış elemanı olarak bir mağazaya girdim. Evlendik, bir süreç geçti. Sonra rahmetli partnerim 'Üç Maymun Kabare'de bir eksiğimiz var. Oynar mısın?' dedi. O gün işi bıraktım ve tiyatroya başladım."

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