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Ünlü oyuncu ölümden döndü

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ünlü oyuncu ölümden döndü

Ünlü oyuncu Emre Karayel, Adana'dan İstanbul'a dönerken uçağa yıldırım çarpınca büyük korku yaşadığını söyledi. Oyuncu, yaşadığı o anları sosyal medyadan anlattı. İşte detaylar...

İSTANBUL (Snob Magazin) - Emre Karayel, ölümden döndü. Adana'dan uçakla İstanbul'a dönen oyuncu, büyük korku yaşadı.

Yaşadığı olayı Twitter'dan belirten Karayel, "Büyük kaza atlattık Adana'dan dönerken. Patlama oldu uçakta ve yıldırım çarptı anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı... Ne yalan söyleyeyim çok korktuk. Geçmiş olsun" diye yazdı.

Ünlü oyuncu ölümden döndü

Ünlü oyuncu ölümden döndü

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Oyuncu Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı

Oyuncu Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı

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