Ünlü markanın reklam yüzü oldu
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Gülben' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Merve Dizdar ünlü markanın reklam yüzü oldu. İşte detaylar...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteriyle gündemde olan Merve Dizdar, kariyerindeki yükselişini sürdürüyor. Geçen yaz dizinin sezon arasında da boş durmayan ve Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde rol alan Dizdar, son gelen haberler e göre reklam anlaşması yaptı.
Başarılı oyuncu "Yemek Sepeti" markasının yüzü oldu. Merve Dizdar pazar günü reklam filminin çekimi için kamera karşısına geçti.