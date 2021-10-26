Ünlü çift evleniyor mu?

Takvim'in haberine göre; Emina Jahovic'le 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı adım adım evliliğe gidiyor. 32 yaşındaki Melis Sütşurup, yaz boyunca Sandal'ın çocuklarıyla bir araya gelerek "Cici annelik" provası yapmıştı. Bu hafta sonu ise çocukların kaynaşma turu vardı. Melis Sütşurup'un oğlu Yiğit'le Sandal'ın oğulları Yaman ve Yavuz birlikte ormanda mini motosiklet keyfi yaptı. Sandal bu anları Instagram'dan paylaşarak "Yiğit, Yaman abisi gibi cool ötesi" notu düştü.

Sandal'ın Yaman'ı Yiğit'in abisi olarak göstermesi ise "Artık bir aile olduk" mesajı gibiydi. 51 yaşındaki popçu ve sosyetik sevgilisi, önceki gün bir perdecide görüldü. Saatlerce perde seçen ikilinin birlikte yaşayacakları ev için alışverişe başladıkları öğrenildi. Melis Sütşurup'un perde seçerken Mustafa Sandal'ın ona eşlik etmesi "Düğün yakın" dedirtti.