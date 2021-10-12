Türkücü Ceylan, 6 saat suda kalınca hastanelik oldu - Haberler Magazin
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Türkücü Ceylan, 6 saat suda kalınca hastanelik oldu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Ünlü türkücü Ceylan, yaptırdığı estetik operasyonları sonrasında tanınmaz hale gelmişti. Sürekli değiştirdiği imajıyla gündemde kalan Ceylan, yeni klibi için 6 saat suda kalınca hastanelik oldu.

Sürekli değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı Ceylan, Müslüm Gürses'in en sevilen eserlerinden olan 'Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim'i yeniden söyledi.

ÇEKİMLERİN SONUNDA HASTANELİK OLDU

Ceylan için Maslak'ta bir stüdyoda kurulan dekor evi su altında bırakıldı. Çekimler 12 saat sürdü. Klipte 1.5 ton su ve 2 ton silis kumu kullanıldı. Ünlü şarkıcı, çekimlerin sonunda hastanelik oldu.

İşte Ceylan'ı hastanelik eden klipten bir kare;

Türkücü Ceylan, 6 saat suda kalınca hastanelik oldu

Türkücü Ceylan, 6 saat suda kalınca hastanelik oldu
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
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Yorumlar (1)
Essemlove Essemlove:su uyur ceylan uyumaz
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Haber: Türkücü Ceylan, 6 saat suda kalınca hastanelik oldu - Haberler Magazin
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