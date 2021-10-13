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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi pozlar

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi pozlar

Netflix'te yayınlanacak 'Another Self' dizisi çekimleri devam eden Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un yeni kareleri ortaya çıktı. Aşk iddialarına yalanlayan ikili yan yana poz verdi. İşte detaylar...

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolünü paylaştığı 'Another Self' dizisinin çekimleri devam ediyor. Netflix'te yayınlanacak projenin diğer bir oyuncusu Burcu Alptekin, selfie yaptığı kareleri Instagram'dan yayınladı. Adları aşk dedikodularına karışan Büyüküstün ve Boz'un samimi karesi dikkat çekti.

Çekimin son anlarında gözlerinin açık olduğu poza Alptekin, "Uzun bir gecenin ardından aslında ve gerçekte olan" diyerek, ikinci karede gözlerinin kapalı olduğu anı yayınladı. Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde katıldığı Athena konserinde, "Arkadaşız. Adım herkes yazılıyor" diyerek, Boz'la aşk haberler ini yalanlamıştı.

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi pozlar

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi pozlar

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Haber: Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi pozlar - Haberler Magazin
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