Tamer Karadağlı'dan 'Babanız ne iş yapıyor?' sorusuna beklenmedik cevap - Haberler Magazin
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Tamer Karadağlı'dan "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna beklenmedik cevap

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Tamer Karadağlı, "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna "Düşünür ve okurdu. Çalışmayıp para yerdi" cevabını vererek herkesi şaşkına çevirdi.

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan'ın sunumuyla 196Sekiz YouTube kanalında yayınlanan Dur Bi Dinle programının konuğu oldu. Hayatı bir film haline getirilerek izletilen Karadağlı, babası Turgay Karadağlı hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"BABAM ÇALIŞMAYIP PARA YERDİ"

Programda hayatından bahsedilen oyuncu, Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyordu?" sorusu üzerine "Babam düşünürdü, okurdu. Babam enteresan bir adamdı. Kars kökenli 7 kardeşli bir ailenin en küçüğüydü. Babam, kardeşler arasından en müziği ve sanatı seven adam. Büyük ailenin küçük şımarık çocuğu gibi. 1960-61 Türkiye Ses Kral'ı olmuş, bilardo şampiyonu... Çalışmayıp para yiyordu. Çok alkolü seven bir adamdı. Babamdan hiç şiddet görmedim, annem daha otoriter ve disiplinliydi" dedi.

Tamer Karadağlı'dan 'Babanız ne iş yapıyor?' sorusuna beklenmedik cevap

Tamer Karadağlı'dan
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