Sürpriz doğum günü kutlaması
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki akşam yakın dostları Okan Buruk için sürpriz doğum günü partisi organize etti
Etiler da Mario'da buluşan Ilıcalı, Belözoğlu ve Buruk, gece sonunda objektiflere poz verdiler.
"BENİ MUTLU ETTİLER"
48 yaşına giren Okan Buruk, "Arkadaşlarım benim için sürpriz doğum günü partisi organize etmiş. Beni çok mutlu ettiler" diyerek duygularını dile getirdi.
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