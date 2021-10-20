Sürpriz doğum günü kutlaması

Etiler da Mario'da buluşan Ilıcalı, Belözoğlu ve Buruk, gece sonunda objektiflere poz verdiler.

"BENİ MUTLU ETTİLER"

48 yaşına giren Okan Buruk, "Arkadaşlarım benim için sürpriz doğum günü partisi organize etmiş. Beni çok mutlu ettiler" diyerek duygularını dile getirdi.

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