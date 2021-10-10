Sıla ve İlker Kaleli'nin manzaralı sohbeti

BODRUM, MUĞLA (Hürriyet) - İSTANBUL'A DÖNDÜLER

İlişkileri yılın ilk aylarında başlayan ve ilk kez yazın Bodrum'da görüntülenen Sıla ile İlker Kaleli, sonbaharın gelişiyle birlikte İstanbul'a döndü. Çift, önceki gün Kaleli'nin Rumelihisarı'nda bulunan evinin bahçesinde görüntülendi.

Boğaz manzarasına karşı kahve içip koyu bir sohbete dalan Sıla ve İlker Kaleli, muhabirlerden daha fazla fotoğraf çekmemeleri için ricada bulundu.

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