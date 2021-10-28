Sezen Aksu - Hazan şarkı sözleri! 'Hazan' sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait?
Youtube trendler listesinde yer alan Sezen Aksu - Hazan şarkısının sözleri nelerdir merak edildi. 26 Ekim'de Youtube'a yüklenen Sezen Aksu Hazan şarkısı kısa sürede 200 bin izlenme ve 6 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sezen Aksu - Hazan şarkı sözleri! 'Hazan' sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait? Hazan sözleri sizlerle...
Sezen Aksu - Hazan şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir.
SEZEN AKSU - HAZAN ŞARKI SÖZLERİ
Yoruldum alınmaktan, kırılmaktan
Yıllar yılı peşinde
Kovuldum cennetten, cehennemden
Öldüm öldüm dirildim içimde
***
Sen her su veren ele açan kolay çiçek
Bende hazan
Bende hüzün
Dert bende
***
Yetimim sensiz
Yurtsuz yersiz
Dilerim bensiz
Anlayacaksın
***
Ölürüm yoluna
Sonum olacaksın
Günahın boynuna
Onun koynuna
Ne zaman doyacaksın?
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