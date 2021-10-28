Sezen Aksu - Hazan şarkı sözleri! 'Hazan' sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sezen Aksu - Hazan şarkı sözleri! 'Hazan' sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Sezen Aksu - Hazan şarkı sözleri! 'Hazan' sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait?

Youtube trendler listesinde yer alan Sezen Aksu - Hazan şarkısının sözleri nelerdir merak edildi. 26 Ekim'de Youtube'a yüklenen Sezen Aksu Hazan şarkısı kısa sürede 200 bin izlenme ve 6 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sezen Aksu - Hazan şarkı sözleri! 'Hazan' sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait? Hazan sözleri sizlerle...

Sezen Aksu - Hazan şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir.

SEZEN AKSU - HAZAN ŞARKI SÖZLERİ

Yoruldum alınmaktan, kırılmaktan

Yıllar yılı peşinde

Kovuldum cennetten, cehennemden

Öldüm öldüm dirildim içimde

***

Sen her su veren ele açan kolay çiçek

Bende hazan

Bende hüzün

Dert bende

***

Yetimim sensiz

Yurtsuz yersiz

Dilerim bensiz

Anlayacaksın

***

Ölürüm yoluna

Sonum olacaksın

Günahın boynuna

Onun koynuna

Ne zaman doyacaksın?

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title