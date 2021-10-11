Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Eli kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Eli kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir

Haberler.com - Haberler | Magazin

Sunucu Seren Serengil, Edis'le samimi dans görüntüleri magazin gündemine damga vuran Zeynep Bastık'a sert eleştirilerde bulundu. Serengil, "Eli kasığımda bir adamla dans etmeme müsaade ediyorsa o adam benim kocam değildir" dedi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve meslektaşı Edis'in samimi şekilde dans ettiği görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti. Günlerce gündemde kalan konuyla ilgili Seren Serengil'den bomba yorumlar geldi.

"İZİN VERİYORSA KOCAM DEĞİLDİR"

Seren Serengil bu dansı rahatsız edici buldu. Serengil açıklamasında, "Eli kasığımda bir adamla dans etmeme müsaade ediyorsa o adam benim kocam değildir. İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır" dedi.

Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldüZeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Eli kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
Haberler.com - Magazin Haberleri
Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Cristiano Fatih Terim Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Lewis Hamilton Güzel Sözler Şans Oyunları Demir Çelik Mimar Sinan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Eli kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:46:36. #1.13#