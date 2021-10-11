Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Eli kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve meslektaşı Edis'in samimi şekilde dans ettiği görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti. Günlerce gündemde kalan konuyla ilgili Seren Serengil'den bomba yorumlar geldi.

"İZİN VERİYORSA KOCAM DEĞİLDİR"

Seren Serengil bu dansı rahatsız edici buldu. Serengil açıklamasında, "Eli kasığımda bir adamla dans etmeme müsaade ediyorsa o adam benim kocam değildir. İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır" dedi.

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