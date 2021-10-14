Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti
Uzun süredir İngiltere'de yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, güneşli havanın tadını çıkardı. Çeşme'de tatil yapan 25 yaşındaki Yereli, mavi mayosuyla verdiği pozlarla takipçileri büyüledi.
Bodrum Masalı isimli dizide can verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
BEĞENİ YAĞDI
Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Serel Yereli, bir süre önce İzmir'e gelip güzel havanın tadını çıkardı. Mavi mayosuyla denize girdiği anları paylaşan Yereli'ye hayranlarından beğeni yağdı. 25 yaşındaki Yereli'nin fit fiziği takipçilerini büyüledi.
İşte Serel Yereli'nin mavi mayosuyla verdiği pozlar;
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