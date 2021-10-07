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Selin Ciğerci: Eşimden severek ayrıldım!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Selin Ciğerci: Eşimden severek ayrıldım!

Yarışmacıların gelinlik konseptiyle podyuma çıktığı podyum sadece şıklık yarışına değil aynı zamanda duygusal anlara da yaşandı.

Yarışmacıların gelinlik konseptiyle podyuma çıktığı podyum sadece şıklık yarışına değil aynı zamanda duygusal anlara da yaşandı. Jüri üyelerinden Selin Ciğerci, yakın zamanda noktaladığı evliliğinden bahsetti. Daha önce hiçbir yerde açıklamadığı çok özel detayları anlattı.

"SEVEREK AYRILDIM"

Selin Ciğerci, sunucu Esra Eron'un "Mantık evliliği mi, aşk evliliği mi?" sorusuna içten bir şekilde cevap verdi. "Ben duygusal bir insanım benim için tabii ki aşk evliliği." diyen Ciğerci, severek ayrıldığını gözyaşlarıyla anlattı.

"AŞK VARSA İKİ ODA BİR SALON YETER"

Selin Ciğerci evlilikte parayı önemsemediğini, onun için huzurlu bir evliliğinin olmasının yeterli olduğunu söyledi. "Benim için mantık ve para geri planda." diyen Ciğerci, "İki oda bir salon evim olsun. Eşim de ben de işe gideyim. Akşam evde cips yiyip televizyon izleyelim." diyerek mutlu evliliğin sırrını verdi.

Hürriyet - Magazin Haberleri
Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, biten evliliğinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı
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