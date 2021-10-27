Selçuk'un yeni restoranında işe başlayan Nil, Selçuk'un kız arkadaşı olduğunu acı bir şekilde öğreniyor. Peki Sadakatsiz dizisindeki Selçuk'un sevgilisi Ceren kimdir? Sadakatsiz Ceren kim? Selçuk'un sevgilisi kim? Sadakatsiz dizisindeki Ceren'in gerçek adı nedir? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ CEREN KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk'un kız arkadaşı Ceren'in gerçek adı ve kim olduğu henüz belli değil.

SADAKATSİZ SELÇUK (EMİR TAKO TEKİN) KİMDİR?

Emir Tarık Tekin, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tarık Emir Tekin şuanda 24 yaşındadır. Emir Taro Tekin, Metin Tekin ve Şevval Sam'ın oğludur. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Taro Emir, Oxford'dan drama eğitimi almış ve3 yıl boyunca Amerika'da yaşamıştır. Amerika'da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Taro Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelmiştir. Can Evrenol'un dikkat çeken Çıplak dizisinin ilk sezonunun sonlarına Bulut rolüyle katılan Emir Taro Tekin, oyunculuğu ve tarzıyla dikkat çekmiştir. Şimdilerde Çıplak 2. sezon için için hazırlanan Taro Emir, aynı zamanda Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat vermektedir.

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