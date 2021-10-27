Sadakatsiz 36. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 36. Bölüm fragmanı izle!

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ'İN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Aras yeni bir aşka yelken açıyor! Aras'a güvenmek isteyen Asya, ona karşı bir adım atıyor. Aras'tan aldığı sözle birlikte ikili aşklarını da ilan ediyor. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor. Herkesi şoke eden bu aşk haberi, Volkan'ın canını epey sıkıyor!

SADAKATSİZ 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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