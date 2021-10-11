Reynmen'in paylaşımıyla fenomen oldu! İşte Begüm Polat'ın 15 saniyede değişen hayatı - Haberler Magazin
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Reynmen'in paylaşımıyla fenomen oldu! İşte Begüm Polat'ın 15 saniyede değişen hayatı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Begüm Polat, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Kariyeri ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Polat, Reynmen sayesinde nasıl ünlendiğini anlattı.

Haberler.com'un YouTube kanalında sunuculuk yapan Ahmet Furkan Başdemir'in bu haftaki konuğu şarkıcı ve fenomen Begüm Polat oldu. Kariyerine küçük yaşlarda adım atan Polat, o yıllarda dahi şarkı sözü yazıp beste yaptığını söyledi.

"REYNMEN'İN 15 SANİYE ŞARKISINI SÖYLEYİNCE FENOMENLİKTE PATLADIM"

Fenomen olma sürecine de değinen şarkıcı, "Benim ilk fenomenlikte patlamama vesile olanlardan biri, onun bir şarkısının 15 saniyesini söylemiştim mavi bir elbiseyle. O da Yusuf Aktaş... Reynmen, benim 'Yardım et yardım et' dediğim kısmı Instagram'da hikaye olarak paylaşmış" ifadelerini kullandı. Şarkıcı Reynmen'in "Ela" şarkısından 15 saniyelik bir kısmı söyledikten sonra fenomenlikte patlama yaşadığını söyleyen Begüm Polat, ileriki süreçte Reynmen ile bir proje yapmak istediğini de belirtti.

"Geleceğe dair planların ne?" sorusu üzerine yaşadığı darp olayını anlatan Begüm Polat, Ahmet Furkan Başdemir'in "Kiminle düet yapmak istersin?" ve "Oyunculuk düşünüyor musun?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

Reynmen'in paylaşımıyla fenomen oldu! İşte Begüm Polat'ın 15 saniyede değişen hayatı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Reynmen'in paylaşımıyla fenomen oldu! İşte Begüm Polat'ın 15 saniyede değişen hayatı - Haberler Magazin
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