Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi - Haberler Magazin
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Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginliğe eski partneri Pınar Altuğ da katıldı. Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Altuğ, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz" dedi.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar gösterdi. Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşmaya devam ederken oyuncuya ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Bu gerginliğin gündem olmasının ardından Tamer Karadağlı'ya eski partneri Pınar Altuğ destek çıktı.

"HER AĞZINIZA GELENİ SÖYLEYEMEZSİNİZ"

Nişantaşı'nda görüntülenen Altuğ, Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan eski partneriyle ilgili sorulan soruya, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Tamer'in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta" yanıtını verdi.

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Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi
Haberler.com - Magazin Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek

Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek
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Haber: Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi - Haberler Magazin
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