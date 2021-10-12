Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar gösterdi. Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşmaya devam ederken oyuncuya ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Bu gerginliğin gündem olmasının ardından Tamer Karadağlı'ya eski partneri Pınar Altuğ destek çıktı.

"HER AĞZINIZA GELENİ SÖYLEYEMEZSİNİZ"

Nişantaşı'nda görüntülenen Altuğ, Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan eski partneriyle ilgili sorulan soruya, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Tamer'in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta" yanıtını verdi.

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