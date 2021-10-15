Oyuncu Bensu Soral'ın Hakan Baş ile boşandığı iddiası - Haberler Magazin
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Oyuncu Bensu Soral'ın Hakan Baş ile boşandığı iddiası

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Oyuncu Bensu Soral'ın Hakan Baş ile boşandığı iddiası

Bir süredir haklarında çıkan ihanet iddialarının ardından boşandıkları ileri sürülen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden beklenen açıklama geldi. Dün akşam Cihangir'de görüntülenen güzel oyuncu, boşanma iddiasını yalanlayarak "Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz" dedi.

29 Eylül 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş'ın tek celsede boşandığı iddia edildi. Cihangir'deki bir etkinliğe katılan Bensu Soral, boşanma iddiasını yalanlarken evliliği hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

"EVLİLİĞİMİZİ KURTARMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Boşandığı yönündeki haberler hakkında konuşan güzel oyuncu, "Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan'la birlikte o haberler i. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet bu işler. Ben sadece size gerçeklerden bahsediyorum. Diğer çıkan haberler e ne olur itibar etmeyin" dedi.

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Oyuncu Bensu Soral, Hakan Baş ile boşandığı iddiasını yalanladı

Oyuncu Bensu Soral, Hakan Baş ile boşandığı iddiasını yalanladı

 Çok konuşulacak iddia: 3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı

Çok konuşulacak iddia: 3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı
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"Oyuncu Bensu Soral'ın Hakan Baş ile boşandığı iddiası"
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"Bensu Soral ve Hakan Baş'ın haklarında çıkan ihanet iddialarının ardından boşandıkları ileri sürüldü. Soral, boşanma iddiasını yalanlayarak "Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz" dedi."

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Haber: Oyuncu Bensu Soral'ın Hakan Baş ile boşandığı iddiası - Haberler Magazin
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