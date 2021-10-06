Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler barıştı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler barıştı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler barıştı

2017-2019 yılları arasında evli kalan Algı Eke (36) ve İnan Ulaş Torun (39) cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Eski eşler barıştı mı? İşte detaylar...

2019 yılında boşanan oyuncu Algı Eke ve İnan Ulaş Torun'ın yapımcı Bilal Kalyoncu'nun "Yalancı Şahit" adlı filminde rol alacağı öğrenildi.

'ŞİDDET' AÇIKLAMASI

Ulaş İnan Torun'un Algı Eke'ye şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Bu konu hakkında konuşan güzel oyuncu, "Hayır, herhangi bir şiddet görmedim" demişti.

Boşanma sonrası konuşan Ulaş İnan Torun, "Henüz sevgili olmamızın bir ayı bile dolmadan evlilik kararı verdik. Bazı konularda fikir ayrılıklarımızın olduğunu anladık" ifadelerini kullanmıştı.

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERECEKLER Mİ?

Barıştıkları öğrenilen ikilinin ilişkilerine bir şans daha verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan İnan Ulaş Torun ile Algı Eke'nin yer aldığı projede ayrıca Halil Söyletmez, Faruk Sofuoğlu, Doğa Konakoğlu ve Onur Sermik gibi isimlerde rol alıyor.

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mithat Sancar Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Alişan Hazal Kaya Düm Tek Tek
Spor Stefan Kuntz Ali Palabıyık Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Kim Min-jae Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler barıştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:52:59. #1.12#