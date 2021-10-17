Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerde eşi için yardım istedi. Sahibi olduğu Hirahan Restoran'da yan komşusuyla kavga eden Okan Kurt'un dışarı çıkartılmadığı ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade eden Akalın, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Konu ile alakalı Instagram hikayesi paylaşan Akalın, "Şu an İzmir Havaalanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Hirağan'da yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? 'Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan'. Nasıl oluyor bu işler?" dedi.

"ADAMIN CAN GÜVENLİĞİ YOK, BEN DE GİDECEĞİM KADIN BAŞIMA"

Başka bir hikayesinde ise Akalın "Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hirağan'a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

KAVGANIN SEBEBİ DE BELLİ OLDU

Snobmagazin'in aktardığı detaya göre kavganın sebebi de belli oldu. Okan Kurt'un Hirahan'da ardı ardına düğün organizasyonları yapmaya başlaması üzerine mekanın sahipleri, bunun anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyerek işletmenin kebapçı olarak devam etmesini istediler. Ancak Okan Kurt bu akşam yine Hirahan'da düğün organizasyonu yapınca mekanın sahipleri ile arasında tartışma çıktı. Çıkan kavganın sonunda iki taraf da karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldular.

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