Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler? - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler?

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etti. Bunun üzerine sosyal medyadan yardım isteyen Demet Akalın, eşinin işletmeden dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade ederek "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerde eşi için yardım istedi. Sahibi olduğu Hirahan Restoran'da yan komşusuyla kavga eden Okan Kurt'un dışarı çıkartılmadığı ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade eden Akalın, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" dedi.

Konu ile alakalı Instagram hikayesi paylaşan Akalın, "Şu an İzmir Havaalanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Hirağan'da yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? 'Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan'. Nasıl oluyor bu işler?" dedi.

Başka bir hikayesinde ise Akalın "Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hirağan'a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Snobmagazin'in aktardığı detaya göre kavganın sebebi de belli oldu. Okan Kurt'un Hirahan'da ardı ardına düğün organizasyonları yapmaya başlaması üzerine mekanın sahipleri, bunun anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyerek işletmenin kebapçı olarak devam etmesini istediler. Ancak Okan Kurt bu akşam yine Hirahan'da düğün organizasyonu yapınca mekanın sahipleri ile arasında tartışma çıktı. Çıkan kavganın sonunda iki taraf da karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldular.

Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler?
Haberler.com - Magazin Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Zeynep Bastık Edis
Spor Kerem Aktürkoğlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 23:26:12. #1.13#