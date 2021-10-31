Oğullarının doğum gününde bir araya geldiler - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğullarının doğum gününde bir araya geldiler

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Oğullarının doğum gününde bir araya geldiler

Yedi yıl evli kaldıktan sonra boşanan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, örnek çift olmaya devam ediyor. İkili, oğlu Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi. İşte detaylar...

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, çocukları Kuzey'in doğum gününde buluştu. 2008 yılında evlenip, 2015 yılında boşanan çift, örnek bir aile oldu. Her zaman çocukları için bir araya gelen Şıkel ve Altuğ, bu defa Kuzey'in doğum gününü kutladı. Şarkıcı ve model, çocuklarına akustik davul hediye etti. Altuğ, pasta kesilmeden önce çektirdikleri fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title