Oğullarının doğum gününde bir araya geldiler

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, çocukları Kuzey'in doğum gününde buluştu. 2008 yılında evlenip, 2015 yılında boşanan çift, örnek bir aile oldu. Her zaman çocukları için bir araya gelen Şıkel ve Altuğ, bu defa Kuzey'in doğum gününü kutladı. Şarkıcı ve model, çocuklarına akustik davul hediye etti. Altuğ, pasta kesilmeden önce çektirdikleri fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

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