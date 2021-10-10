Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül gecesine Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurmuştu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın konuşmasını yaparken, Karadağlı ise saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar gösterdi. Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşma devam ederken oyuncuya ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu olayın ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bir kesim ödül alan oyuncaya saygısızlık gösterildiğini ifade ederek Tamer Karadağlı'ya tepki gösterirken, bir başka kesim ise konuşmayı çok uzun ve anlamsız bularak Karadağlı'yı savundu. Oyuncu Nihal Yalçın ise Twitter'dan da bazı paylaşımlar yaparak "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" ifadelerini kullandı.

TAMER KARADAĞLI'YI TAKLİT ETTİ

Oyuncu Nihal Yalçın bu kez bir Instagram hikayesinde Tamer Karadağlı'yı taklit ettiği görüntülerle gündem oldu. Ünlü oyuncu Karadağlı'nın ödül vermek üzere beklerken gösterdiği mimikleri yaparak tepkisini de göstermiş oldu.

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