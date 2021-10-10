Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti - Haberler Magazin
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Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'ın konuşma yaptığı sırada Tamer Karadağlı, sıkıldığını belli eden tavırlarının ardından dayanamayarak ödülü oyuncuya uzatmış ve bu anlar geceye damga vurmuştu. O anlarda "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanan Nihal Yalçın, bugün bir Instagram hikayesinde Karadağlı'yı taklit etti.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül gecesine Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurmuştu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın konuşmasını yaparken, Karadağlı ise saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar gösterdi. Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşma devam ederken oyuncuya ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu olayın ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bir kesim ödül alan oyuncaya saygısızlık gösterildiğini ifade ederek Tamer Karadağlı'ya tepki gösterirken, bir başka kesim ise konuşmayı çok uzun ve anlamsız bularak Karadağlı'yı savundu. Oyuncu Nihal Yalçın ise Twitter'dan da bazı paylaşımlar yaparak "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" ifadelerini kullandı.

Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti

TAMER KARADAĞLI'YI TAKLİT ETTİ

Oyuncu Nihal Yalçın bu kez bir Instagram hikayesinde Tamer Karadağlı'yı taklit ettiği görüntülerle gündem oldu. Ünlü oyuncu Karadağlı'nın ödül vermek üzere beklerken gösterdiği mimikleri yaparak tepkisini de göstermiş oldu.

Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti

Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti
Haberler.com - Magazin Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti - Haberler Magazin
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