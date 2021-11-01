Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış

Müge Anlı, ekrana taşıdığı Mehmet Karahan'ın kaybıyla ilgili bir süredir sevgilisini katil olmakla suçlayan Fatma Karadağ'ı konuk ediyor. İddiasına göre sevgilisi Cemal Durmaz, maddi ve manevi tüm hayatlarını mahvetmiş; bununla da kalmayarak döverek kardeşinin ölümüne sebep olmuştu. Sevgilisinin kendisini dolandırıcılık faaliyetlerine de alet ettiğini ileri süren Karadağ, çıplak fotoğraflarını çektiği kadınlara Cemal Durmaz'la birlikte şantaj yaptıklarını da itiraf etmişti.

"AĞZIMI YASTIKLARA DAYADI"

Açıklamaları ve iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Karadağ, Müge Anlı'ya bir yeni açıklamada daha bulundu. "Kardeşimi her sabah çiçek gibi suladık" diyen Karadağ, "Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken benimle ilişkiye girdi. Beraber olmaya zorladı. Bunları yaptırdı. Ben yine sesimi çıkaramadım. Çünkü ağzımı yastıklara dayadı. Banyoda soğuk suların altında kaldım" şeklinde konuştu.

"CENAZEYİ BAĞ EVİNE GÖMMÜŞ OLABİLİRLER"

Kardeşi Mehmet Karahan'ın iki kişi tarafından halıya sarılıp traktörle gömülmeye götürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, cenazenin gömüldüğü yere ilişkin de bilgi verdi. Karadağ, "Cemal kardeşimin cenazesini taşıyacağı zaman çaycı arkadaşı Hasan'dan traktörünü istemişti. Hasan'ın bağ evinin olduğu yere gömmüş olabilirler. Oradan şüpheleniyorum" dedi.

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