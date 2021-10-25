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Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

ABD'de yatırım uzmanı olarak çalıştığını belirten Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz, kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusuna yanlış cevap vererek erkenden elendi.

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programında bir yarışmacı daha ikinci soruda elendi. İzmir'de bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak çalıştığını belirten Damla Nurcan Özkılınç'ın elendiği sorunun kolaylığı sosyal medyada gündem oldu.

MATEMATİK SORUSUNDA ELENDİ

ABD'de bir şirkette yatırım uzmanı olarak görev yaptığını ifade eden yarışmacıya ikinci aşamada "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusu soruldu.

Şıklar ise şu şekilde verildi:

  • A - 9
  • B - 18
  • C - 27
  • D - 36

18 CEVABINI VERDİ

Doğru cevabın "9" olduğu soruya "18" cevabını vererek ikinci soruda elenen yarışmacı, yanlış cevap verdiğini fark ettikten sonra "Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" dedi.

Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu
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Emre İliksiz
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