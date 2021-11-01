Masterchef Safanur kimdir? Safanur elendi mi? Masterchef Safanur Bol kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef Safanur kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Safanur Bol ana kadroya katılan yarışmacı olmak için mücadele vermekte. Peki, Masterchef Safanur Bol kimdir? Instagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç? İşte bilgiler...

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR?

Masterchef Safanur Bol, 23 yaşındadır. 19 Ağustos 1998 doğumlu olan Safanur Bol, Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. İzmir Ekonomi Üniversitesi'de Mutfak Sanatları ve Yönetimi okudu ve 2020 yılında mezun oldu.

Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine yüksek lisans yapıyor. İzmir'den yarışmaya katılan Safanur Bol'un yurt dışı deneyimi bulunmakta.

SAFANUR BOL ELENDİ Mİ?

Safanur Bol MasterChef Türkiye ana kadrosunda yer almaktadır. İlk hafta takımından 6 isimler birlikte potada olan Safanur'un MasterChef Türkiye macerası devam etmektedir.

31 Ekim'de Ateş ile birlikte son 2'ye kalan Safanur yarışmaya devam edecek. Elenen isim Ateş olmuştu.

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