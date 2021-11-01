MasterChef dün akşam kim gitti? 31 Ekim 1 Kasım 2021 MasterChef Ateş, Mert, Safanur kim veda etti?

Masterchef kim elendi? MasterChef Türkiye 2021'in yeni bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Heyecan dolu mücadelelerin sonunda şefler yarışmacıların tabaklarını tattı ve en başarısız tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte 31 Ekim MasterChef 2021'de yarışmadan elenen isim...

MASTERCHEF'E BİR İSİM DAHA VEDA ETTİ

31 Ekim 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik eleme gecesinde, ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım üyeleri arasından seçilen eleme adayları Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur, Burcu bu hafta MasterChef'te elenen isim olmamak için jüri şefler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği ürünleri en başarılı şekilde yapabilmek için kıran kırana mücadele verdi.

Kritik eleme gecesinde ilk oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçimi olan haş haş ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapmak için tezgah başına geçti. Potada yer alan 6 eleme adayı ilk safhada potadan kurtulmak için tüm hünerlerini sergiledi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde gerçekleşen kritik eleme gecesinde eleme adaylarına haş haş ana ürünüyle yaratıcı bir tabak hazırlamaları için verilen sürenin sona ermesiyle birlikte jüri şeflerin tadım ve değerlendirme süreçlerinin sona ermesiyle en yaratıcı yemeği hazırlamayı başaran Hasan, Araz, Burcu eleme potasından kurtularak, yarışmaya 1 hafta daha devam etme hakkına sahip oldu.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesinde ilk eleme oyununda hazırladıkları tabakla Mehmet, Danilo ve Somer şefleri etkileyemeyen Ateş, Mert, Safanur 2. eleme oyunu için bir kez daha tezgah başına geçerek kozlarını paylaştı. Mehmet Şef'in imza tabağını en iyi yapan isim Mert oldu. En başarısız tabağı yaparak elenen isim ise Ateş oldu.

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