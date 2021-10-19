Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoy'dan haber var

KARATAŞ, ADANA (Snob Magazin) - Snob Magazin'in haberine göre; Lenf kanseri ve zorlu kemoterapi tedavisine rağmen oyunculuktan vazgeçmeyen Boğaç Aksoy yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı filmlerle Uluslararası alanda ödüller kazanan Volkan Karataş, çekimlerine 2022'nin kış aylarında başlayacağı yeni filminde başrol oynayacak ismin Boğaç Aksoy olduğunu açıkladı.

KEŞFE ÇIKTILAR

Boğaç Aksoy ve Volkan Karataş, çekimlerin gerçekleşeceği madende birlikte keşfe çıktılar.

BİLİM İNSANINI CANLANDIRACAK

Filmde bilim insanını canlandıracak ünlü oyuncu bu proje için mors alfabesini öğrenmeye başladı.

Volkan Karataş, "Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığım bu film, elde ettiğim bilgiler ışığında 100 yıl sonra dünyada neler olacağını gösterecek" dedi.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır.

Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Boğaç Aksoy, Arka Sokaklar dizisinde 4 sezon rol almıştı. Aksoy'un canlandırdığı Volkan karakteri oldukça sevilmişti.