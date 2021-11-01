Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer vefat etti! İşte ölüm nedeni

'Kuzey Güney' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un (Kuzey Tekinoğlu) annesi 'Handan Tekinoğlu' karakteriyle hafızalara kazınan Semra Dinçer, yaşamını yitirdi. Dinçer, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenildi. Sanatçının ölüm haberini Haluk Levent duyurdu.

"ÇABALARIMIZ ONU KURTARMAYA YETMEDİ"

Levent, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun.

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara'da doğdu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişen bir oyuncuydu. Dizi ve sinema filminde roller aldı. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırdı. Ayrıca Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok ünlü dizide de rol aldı.