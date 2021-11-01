Kafalar kanalı eşleri kim? Fatih Yasin evli mi, eşi (Sena Güzeldağ) kimdir? Atakan Özyurt sevgilisi kim? Bilal Hancı eşi kim? Kaç yaşında, nereli?

Kafalar Youtube kanalında "Eşlerle Anla Bakalım Oyunu" oynandı. Bunun ardından Kafalar takipçileri, Kafalar kanalı eşleri kim? Fatih Yasin evli mi, eşi kimdir? Atakan Özyurt sevgilisi kim? Bilal Hancı eşi kim? Kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Kafalar kanalı eşleri kimlerdir? Fatih Yasin evli mi, eşinin adı ne, kaç yaşında, nereli?

KAFALAR KANALI ÜYELERİ KİMLERDİR?

Kafalar, Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yürüttüğü bir Türk YouTube kanalı. Komedi kategorisi altında sınıflandırılan kanal, Eylül 2020 Social Blade verilerine göre yaklaşık 1,5 milyar görüntüleme ve 7 milyon abonesiyle Türkiye'de en çok aboneye sahip 8. kanal olmaktadır. Kafalar kanalı 2015 yılında kurulmuş olup, 2017 yılında popülerleşmeye başlamıştır. 2018'in Ocak ayında yapılan bir röportajda kanal sahipleri kanalın takipçi demografisini 13-30 yaş aralığı oluşturduğunu belirtmiştir. 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Influencer Ödülü'nün sahibi oldular. Kanalı yöneten üçlü, 2018 yılında başrollerinde oynadıkları Kafalar Karışık adlı bir film çekmiştir.

KAFALAR KANALI EŞLERİ KİMDİR?

Kafalar kanalının son videoları eşlerle birlikte çekilmişti. Bunun akabinde izleyiciler Kafalar kanalı üyelerinin eşleri, sevgilileri kimlerdir merak etmişti.

Fatih Yasin ve Sena Güzeldağ

SENA GÜZELDAĞ KİMDİR? FATİH YASİN'İN EŞİ KİMDİR?

Fatih Yasin'in eşi Sena Güzeldağ'dır. Sena Güzeldağ 2021 yılında Fatih Yasin ile evlenmiştir. Sena Güzeldağ'ın mesleği Avukat'tır. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Sena Güzeldağ aslen Şanlıurfalı'dır. Fatih Yasin'in eşi Sena Güzeldağ son zamanlarda Kafalar kanalı videolarında yer almaktadır. Youtube resmi kanal üzerinden videolara göz atabilirsiniz.

FATİH YASİN KİMDİR?

Kafalar kanalı üyelerinden birisi olan Fatih Yasin 25 Ekim 1993 İstanbul doğumludur. Şuanda 28 yaşında olan Fatih Yasin ilk olarak çektiği Vine'lar ile tanındı. Fatih Yasin'in boyu 1.68 cm ve kilosu 68 kg'dir. 2021 yılında Sena Güzeldağ ile dünya evine girmiştir. Halen Kafalar kanalında içerik üretmekte ve videolar çekmektedir.

Bilal Hancı ve Esin Çepni

ESİN ÇEPNİ KİMDİR? BİLAL HANCI'NIN EŞİ KİMDİR?

24 Temmuz 1993 doğumlu Esin Çepni İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2021 yılında Bilal Hancı ile dünya evine girmiştir. Esin Çepni lisanslı makyaj uzmanlığı yapmaktadır. Esin Çepni, 8 Şubat 2016 tarihinde TV8 ekranlarında yeni yarışmacılarıyla yeniden ekranlara gelen İşte Benim Stilim adlı yarışmada yer aldı. Esin Çepni 26 Temmuz 2021 tarihinde Bilal Hancı ile dünya evine girmiştir.

BİLAL HANCI KİMDİR?

Bilal Hancı, 8 Eylül 1989 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonlu olan Bilal Hancı eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı aynı zamanda şarkıcıdır. Ağlama Beni Ana isminde bir albümü bulunan Bilal Hancı, Enes Batur Gerçek Kahraman, Kafalar Karışık ve Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmlerinde rol almıştır.

Atakan Özyurt - Selen Kaldırım

SELEN KALDIRIM KİMDİR? ATAKAN ÖZYURT'UN NİŞANLI MI? SEVGİLİSİ KİMDİR?

Atakan Özyurt'un nişanlısı Selen Kaldırım, Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunudur. Selen Kaldırım'ın doğum tarihi ve doğum yeri hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Selen Kaldırım son zamanlarda Kafalar kanalı videolarında yer almaktadır. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Selen Kaldırım'ın İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@selenkaldrm" adresinden ulaşabilirsiniz.

ATAKAN ÖZYURT KİMDİR?

Atakan Özyurt 31 Aralık 1993 tarihinde Ordu'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Arel Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bölümünde tamamlamıştır. Kafalar kanalı üyesi Atakan Özyurt, Kafalar Karışık ve Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmlerinde rol almıştır.

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