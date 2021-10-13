İşte Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi

Melisa Aslı Pamuk'la evliliğin eşiğindeyken ayrılan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, yeni bir aşka yelken açtı. Futbolcu, model sevgilisi Skyler Witschge ile karesini Instagram'dan paylaştı.

Özyakup'dan sonra aynı kareyi model de sayfasına taşıyarak, aşkını ilan etti.

İngiltere ve Hollanda'da yaşayan Witschge'ın sık sık İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Çiçeği burnunda sevgililer, geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir mekanda baş başa yemek yedi.

13 bin 300 bin takipçisi olduğu Instagram'da model paylaştığı karelerle de dikkat çekiyor.