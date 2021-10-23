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İrem Derici'den Cem Belevi açıklaması

Snob Magazin - Haberler | Magazin
İrem Derici'den Cem Belevi açıklaması

İrem Derici, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktığı ve ayrıldığı Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu. Serdar Ortaç konserine giden şarkıcı, açıklamalarıyla şaşırttı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı İrem Derici ve Cem Belevi ayrılık haberinden sonra Derici, ilk kez konuştu. Serdar Ortaç'ın konserine giden şarkıcı, Belevi hakkında soruları yanıtladı.

Belevi'yle ilgili sorulara, "Cevabı bende olan bir konu değil. Hiçbir zaman biriyle beraberim ve ilişkim olduğumu söylemedim. "Yalnızım ve hayatımda biri olursa sıtımda getireceğim" demiştim" açıklamasını yaptı. Derici, "Neden sosyal medyada takipleşmeyi bıraktınız?" sorusuna ise, "Takipleşmeyi bırakmadık. Şimdi Serdat Ortaç konserini izlemeye gidiyorum" cevabını verdi. Derici ile Belevi'nin sosyal medyadan takipleşmediği görüldü. Derici'nin Belevi tarafından aldatıldığı iddia edildi.

İrem Derici'den Cem Belevi açıklaması

İrem Derici'den Cem Belevi açıklaması

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