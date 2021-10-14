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İlk gün fotoğrafları Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nden geldi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
İlk gün fotoğrafları Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nden geldi

Öykü Karayel ve Akın Akınözü başrolü paylaştığı, çok yakında Star TV'de ekrana gelecek 'Kaderimin Oyunu' dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. İşte haberin detayları...

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, Star TV'nin iddialı dizisi 'Kaderimin Oyunu'nun çekimleri İstanbul'da başladı. İzleyici ile çok yakında buluşacak olan 'Kaderimin Oyunu' dizi setinden gelen ilk fotoğraflar sosyal medyada ilgi ve heyecan yarattı.

Güçlü isimleri ve etkileyici hikayesi ile 'Kaderimin Oyunu' herkesi derinden etkileyecek. Dizi yakında Star TV'de... Projede Öykü Karayel ve Akın Akınözü başrolü paylaşıyor.

İlk gün fotoğrafları Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nden geldi

İlk gün fotoğrafları Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nden geldi

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Haber: İlk gün fotoğrafları Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nden geldi - Haberler Magazin
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