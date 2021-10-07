İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu akşam evleniyor! Derya Tuna düğün öncesi alışverişte... - Haberler Magazin
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu akşam evleniyor! Derya Tuna düğün öncesi alışverişte...

Hürriyet - Haberler | Magazin
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu akşam evleniyor! Derya Tuna düğün öncesi alışverişte...

Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında aracını teslim ederken görüntülenen Tuna, kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında aracını teslim ederken görüntülenen Tuna, kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünü öncesi görüntülenen Tuna "Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna gülümseyerek, "Arkadaşlar şafak bir, yarın düğünümüz var. Gerçekten çok heyecanlıyım, son eksiklerimi tamamlamaya geldim" dedi.

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Haber: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu akşam evleniyor! Derya Tuna düğün öncesi alışverişte... - Haberler Magazin
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