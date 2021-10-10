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İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında

Hürriyet - Haberler | Magazin
İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında

Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

"Allah bana yaptığım hataları düzeltme şansı verdi"

İmparator Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşilerde "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" deyince duygusal anlar yaşandı. "Allah bana yaptığım hataları düzeltme şansı verdi.

Tatlıses "Her gün Allaha Dua ediyor, yaptığım hataları düzeltme şansı verdiği için dua ediyorum. Başımdan gecen bu kötü olay beni çok değiştirdi. Şimdi daha berrak görüyorum her şeyi. Daha pozitif bir insan oldum.  Ailem, çocuklarım, dostlarım ve şarkılar ile yaşlanmak istiyorum" dedi.

Minsk'i coşturdu

'Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim' ve 'Mavi Mavi' gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren İbrahim Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi. Yaklaşık 2 saat süren programın sunuculuğunu ise Mehmet Ali Erbil üstlendi.

Ayakta alkışlandı

Tatlıses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen İbrahim Tatlıses, şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti. Sanatçının bu performansı da davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

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