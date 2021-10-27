Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 6 özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hızlı ve Öfkeli 6 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 6 konusu, özeti ve Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hızlı ve Öfkeli 6 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Hızlı Ve Öfkeli 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aykut Enişte filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir, Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler ve Hızlı ve Öfkeli 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.
Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.
- Vin Diesel
- Paul Walker
- Jordana Brewster
- Dwayne Johnson
- Michelle Rodriguez
- Tyrese Gibson
- Ludacris
- Sung Kang
- Jason Statham
Hızlı ve Öfkeli 6; Hızlı ve Öfkeli serisinin 7 Mayıs 2013'te gösterime giren filmidir. Uluslararası prömiyeri ise 24 Mayıs 2013'te gerçekleşmiştir. Filmde başrollerde Vin Diesel, Dominic Toretto rolünde, Paul Walker eski polis Brian O'Conner rolünde olacaktır. Michelle Rodriguez, Dominic Toretto'nun öldü sanılan sevgilisi Letty Ortiz'i, Jordana Brewster, Dominic Toretto'nun kız kardeşi Brian O'Conner'in sevgilisi olan Mia Toretto'yu, Dwayne Johnson, Toretto ile iş birliği yaparak bir suçluyu yakalamak isteyen Luke Hobbs'u canlandırmıştır.
Filmin müziklerini serinin üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerinde de çalışan Brian Tyler yaptı. Filmin soundtrack albümü 17 Mart 2015'te Atlantic Records etiketiyle piyasaya çıktı.