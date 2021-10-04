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Hakan Ural'dan 'kıro' yorumuna tepki

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Hakan Ural'dan 'kıro' yorumuna tepki

Selçuk Ural "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenleri hedef aldı.

Selçuk Ural"Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenleri hedef aldı. Hakan Ural o sözlere tepki gösterdi.

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programında 'kıro' tartışmasına sert tepki gösterdi.

Hakan Ural, Selçuk Ural'ın o sözlerine yönelik, "Talihsiz, üzücü ve gereksiz bir açıklama" ifadesini kullanarak, "Akıl sır erdiremeyecek benzetme, teşbihler var. Aşağılamak olur mu?" sözleriyle tepki gösterdi. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi arabesk müziğin usta isimlerine olan hayranlığını her seferinde dile getiren Hakan Ural, sözlerini bir kez daha yineleyerek, "Şarkıları çok kıymetli" ifadesini kullandı.

Hakan Ural, "Halkın büyük bir çoğunluğunun duygusunu tam damardan yakaladıkları için onlar çok seviliyor. Burada ricam, insanları yaptığı ile baş başa bırakmak " diyerek müzik tercihlerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

-İHA-

Hakan Ural'dan 'kıro' yorumuna tepki

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Haber: Hakan Ural'dan 'kıro' yorumuna tepki - Haberler
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