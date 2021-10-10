Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi

İSTANBUL (Hürriyet) - Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen düğün, dün akşam İstanbul'da yapıldı. 3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık'ta Bursa'da Nazlı Kayı'nın ailesinin evinde evliliğe ilk adımı atmıştı.

Balayı tatili için yola çıkan Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı " Meet the Mrs" notu ile paylaştı.

Hürriyet - Magazin Haberleri