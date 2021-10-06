Genç eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen'e en büyük destek eski karısından geldi

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve 46 gün boyunca tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi.

EŞİNİN İHANETİNİ YAKALADI

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi. Bu belgelere göre; Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve 46 gün boyunca tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi.

"BURAK SERGEN'İN BU DURUMUNDAN GÜÇLÜ ÇIKACAĞINA EMİNİM"

Boşanmak için harekete geçen Burak Sergen'e eski eşi Işıl Sergen'den destek gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işıl Sergen, şunları yazdı: "İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim. İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum. Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım."

"Bugün haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak beyle boşanma anlaşmamızda "15 milyon tazminat" aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır. O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır. Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım . Bir ricam da bu gün çıkan haberler de lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız . Hassasiyetinize teşekkür ediyorum."

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