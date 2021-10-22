Feyza Aktan'dan tokat açıklaması - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Feyza Aktan'dan tokat açıklaması

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Feyza Aktan'dan tokat açıklaması

Feyza Aktan, iki yıl önce boşandığı Özcan Deniz'le aralarındaki sular durulmuyor. Aktan, Deniz'e attığı tokat hakkında ise sosyal medyadan açıklama yaptı. İşte detaylar...

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz hakkında açıklama yaptı. Çocukları Kuzey'in velayet davası devam ederken, Aktan'ın evinde oyuncuyu tokatladığı ve üzerine parçaladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Deniz'in çocuğunu görmek için gittiği Aktan'ın evindeki görüntüler gün boyu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Aktan, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerde yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım. Sevgiler" diye yazdı.

Feyza Aktan'dan tokat açıklaması

Feyza Aktan'dan tokat açıklaması

Feyza Aktan'dan tokat açıklaması

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Özcan Deniz'i tokalayıp kıyafetlerini parçalayan Feyza Aktan: Hiç pişman değilim

Özcan Deniz'i tokalayıp kıyafetlerini parçalayan Feyza Aktan: Hiç pişman değilim

 Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title