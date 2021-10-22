Feyza Aktan'dan tokat açıklaması

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz hakkında açıklama yaptı. Çocukları Kuzey'in velayet davası devam ederken, Aktan'ın evinde oyuncuyu tokatladığı ve üzerine parçaladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Deniz'in çocuğunu görmek için gittiği Aktan'ın evindeki görüntüler gün boyu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Aktan, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerde yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım. Sevgiler" diye yazdı.