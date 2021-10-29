Fatih Koparan kimdir? Fatih Koparan kaç yaşında, nereli? Fatih Koparan biyografisi!

Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olan Fatih Koparan, 23 Temmuz 1981 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İstanbul'da okurken gelen bir iş teklifiyle 19 yaşında Marmaris'e taşındı. O günden Marmaris'te yaşamını sürdürüyor. Turizmci olduğu için yılın 6 ayı çalışıyor, kalan 6 ayın büyük bir kısmını ise seyahat ederek geçiriyor. Peki, Fatih Koparan kimdir? Fatih Koparan kaç yaşında, nereli? Fatih Koparan mesleği nedir? Fatih Koparan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FATİH KOPARAN KİMDİR?

Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olan Fatih Koparan, 23 Temmuz 1981 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İstanbul'da okurken gelen bir iş teklifiyle 19 yaşında Marmaris'e taşındı. O günden Marmaris'te yaşamını sürdürüyor. Turizmci olduğu için yılın 6 ayı çalışıyor, kalan 6 ayın büyük bir kısmını ise seyahat ederek geçiriyor.

Daha çocukken Gelişim Coğrafya ansiklopedileriyle başlayan seyahat tutkusu büyüdükçe gerçekleşmeye başlayan Fatih Koparan, Instagram üzerinden deneyimlerini paylaşıyor. Fatih Koparan, verdiği bir röportajda ailesi ve kendisine ilişkin şu bilgileri vermişti:

"Babam memur annem ev hanımı. 5 kardeşiz. Bursa'da yaşıyordum, İstanbul'da üniversiteye kazandım. İlk senede, bir arkadaşımla kitap fuarına gittik. Öyle geziyoruz, arkadaşın annesi yanında bir arkadaşıyla geldik. Annesinin arkadaşı, çocuklar siz ne yapıyorsunuz falan dedi. Biz de okuyoruz dedik. İngilizce biliyor musunuz, biliyoruz dedik. Benim Marmaris'te kuyumcum var, çalışır mısınız dedi. Biz de kabul ettik. Çok iyi İngilizce bildiğimizi düşünüyorduk. Marmaris'e gittik kocaman bir kuyumcu dükkânı, biz altın bile görmemişiz yani. Çalışmaya başladık. Bir kuyumcuda çalışan insan deyince aa tezgahtar falan diyebilirler o insanlar ana dilleri gibi konuştukları 5 dil biliyorlar. Bizim çaycımız 7 dil biliyordu.

Orada takıla takıla başladık anlamaya insanları. Sonunda da sevdiler bizi, çalışmamıza izin verdiler. Yoksa izin vermezlerdi. Yetenekli olduğum ortaya çıktı, iyi para kazanmaya başladım. 2007 yılında şu anki dükkânda çalışmaya bıraktım sonra arkadaşım emekli olup bana bıraktı. Yaklaşık 20 yıldır aynı sokakta çalışıyorum."

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