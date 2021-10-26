Ezgi Avcı kimdir? Ezgi Avcı hayatı ve biyografisi! Ezgi Avcı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ezgi Avcı merak konusu oldu. İşte Ezgi Avcı hakkında merak edilen Ezgi Avcı kimdir, Ezgi Avcı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EZGİ AVCI KİMDİR?

Ezgi Avcı, 1995 yılında İstanbul da doğmuştur. 2013 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında yer alan Ezgi Avcı bu yarışmada 3. olmuştur. Yarışmadan sonra mankenlik yapmaya başlayan Ezgi Avcı eğitimini Florida da İşletme okuyarak tamamlamıştır.

Yurt dışı danışmanlığı yapmak istiyor bu sebepten kendi şirketini kurmayı planlıyor. 1,79 boyunda ve 57 kilo ağırlığında olan Ezgi Avcı bu sezon Survivor 2016 Ünlüler takımında yarışıyor.

2013 seneninde Miss Turkey güzellik y?rışm?sın? katılan isiml?rd?n birisi ol?n Ezgi Avcı, yarışmayı üçüncü olarak bitirmiş ve o dön?m pek çok y?pımcının da ilgisini çekmiştir. Müsabaka sonrasında bir müdd?t m?nken ve model olarak çalışmalar yapan başarılı isim, eğitimine devam etmek üzere Türkiye'den ayrılmış, ABD'ye gittiğinde Florida'da işletme ?ğitimi almıştır.

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